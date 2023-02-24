Боррель после выступления Небензи в ООН назвал диалог с Россией бесполезным

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Россия представляет Евросоюз (ЕС) в «совершенно извращенном виде». Он озвучил свое недовольство после выступления российского постпреда при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности ООН. По мнению господина Борреля, вести с Россией политический диалог бесполезно.

Европейский дипломат провел пресс-конференцию в ООН. Жозеп Боррель после высказываний господина Небензи заявил, что представители РФ «живут на другой планете или в параллельной реальности». «Мне представляется почти невозможным и бесполезным обсуждать что-либо с теми, кто представляет факты в таком виде»,— пояснил он (цитата по ТАСС).

Господин Боррель сказал, что «был очень удивлен тем», как российские дипломаты представляют реальность. По его мнению, «это часть какой-то полностью искаженной реальности, которая не позволяет рассматривать Россию как кого-то, с кем вы можете вести разумную политическую дискуссию, основанную на фактах и идеях, чтобы прийти к какому-то соглашению».

«Мы имеем дело с картиной, которая не о политике, а о чем-то, что Оруэлл мог бы назвать новоязом, который искажает реальность, что делает политический диалог, откровенно говоря, бесполезным. Поскольку невозможно вести диалог с людьми, которые представляют факты в том виде, как их представил российский посол, говоря, например, о моральных извращениях Запада, который заставляет мужчин становиться женщинами и наоборот, и разрушает моральный базис, на которых строятся взаимоотношения полов»,— добавил глава европейской дипломатии.

Василий Небензя во время выступления в ООН заявил, в частности, что ЕС «раболепствует» перед США и пытается скрыть подрывы «Северных потоков». Он утверждал, что «в европейских столицах» обсуждают, «как получше расчленить и уничтожить» Россию, а также призвал Европу «не лезть к России» с нетрадиционными ценностями. Последнюю тему поднимал в обращении с посланием к Федеральному собранию президент Владимир Путин 21 февраля. Он убежден, что на Западе «извращения, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой», и считает нужным защитить детей в России от «деградации и вырождения».

Лаура Кеффер