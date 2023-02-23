Медведев вышел в полуфинал турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла в четвертьфинале турнира ATP 250 в Дохе. Игра продлилась 1 час 59 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:5.

В полуфинале Медведев сыграет против победителя четвертьфинальной встречи между испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиным и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Турнир в Дохе проводится на покрытии «хард», он продлится до 25 февраля. Его призовой фонд превышает $1,3 млн. 19 февраля Медведев выиграл турнир ATP в Роттердаме, обыграв в финале итальянца Янника Синнера.

Эрдни Кагалтынов