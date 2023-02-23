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Путин по телефону обсудил с Пашиняном ситуацию в Лачинском коридоре

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Лачинском коридоре. Собеседники также обменялись мыслями по поводу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Собеседники коснулись гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Премьер-министр подчеркнул осуществление Российской Федерацией необходимых шагов для его преодоления. При этом премьер-министр подчеркнул факт решения Международного суда ООН относительно разблокирования Азербайджаном Лачинского коридора»,— говорится в заявлении кабмина.

Кроме того, Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили вопросы, связанные с реализацией четырех трехсторонних соглашений лидеров Армении, РФ и Азербайджана, подписанных 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября и 31 октября 2022 года, сообщает пресс-служба правительства.

9 ноября 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, в регион должны направиться российские миротворцы, а армянские военные полностью покинут территорию.

11 января 2021 года стороны встретились в Москве и подписали новое заявление о развитии ситуации в регионе. Его цель заключалась в развитии транспортной инфраструктуры и экономики Нагорного Карабаха.

26 ноября 2022 года господа Путин, Алиев и Пашинян договорились о совместной работе над повышением уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе.

31 октября прошлого года лидеры закавказских государств приветствовали готовность России способствовать нормализации их отношений и подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора в совместном заявлении, опубликованном по итогам трехсторонних переговоров в Сочи.

12 декабря 2022 года Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией. В коридоре дислоцирован российский миротворческий контингент, через него в регион также поставляется продовольствие. Власти Армении обвиняли российских миротворцев в неисполнении своих обязанностей.

16 февраля Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона подготовила «окончательный» и «полный» текст мирного соглашения с Нагорным Карабахом. Он заявил, что соглашение передадут не только Азербайджану, но также России, Франции и США. При этом по итогам панельной дискуссии лидеров Армении и Азербайджана, которая прошла на Мюнхенской конференции, выяснилось, что какое-либо участие России в работе над мирным договором оказалось под вопросом.

22 февраля Международный суд ООН в Гааге вынес решения о предварительных мерах по делам «Армения против Азербайджана» и «Азербайджан против Армении». Судьи потребовали от Баку принять все меры для разблокирования Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом. При этом они не стали удовлетворять требования азербайджанской стороны, касающиеся проблемы с минами в зоне конфликта.

Подробнее о решении Международного суда — в материале «Армения нашла поддержку в Международном суде ООН».

Эрдни Кагалтынов

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