Регулярный чемпионат КХЛ завершился победой петербургского клуба СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА занял первое место в Западной конференции и сводной таблице, выиграв Кубок Континента с результатом 50 побед и 18 поражений в 68 матчах. Последнюю победу 23 февраля команде принесла игра с «Сочи».

Матч, проходивший в День защитника Отечества, завершился со счетом 6:5. Со стороны СКА забитыми шайбами отметились Никита Гусев (10-я и 63-я минуты), Евгений Кетов (29), Дмитрий Яшкин (51, 55) и Александр Волков (59). У «Сочи» выделились Кирилл Петьков (4, 12), Артур Тянулин (33, 41), Тимур Хафизов (47).

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