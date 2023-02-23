В результате обстрела села в Волоконовском районе Белгородской области погибла женщина

Украинские силовики обстреляли село Борисовка Волоконовского района Белгородской области. Снаряд попал в частный дом, погибла женщина 1951 года рождения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, также была ранена дочь женщины. Ей оказали медицинскую помощь на месте. Еще один снаряд разрушил второй дом, но в нем в момент обстрела людей не было. Осколками повреждены еще два домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Кроме того, нарушено газоснабжение. На месте находятся оперативные службы и глава района Сергей Бикетов.

Ранее сегодня украинские силовики обстреливали в Белгородской области села Вознесеновка и Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Также под огонь попали несколько приграничных курских муниципалитетов.

Олег Мухин