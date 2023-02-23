В ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень погибли два человека

На 124 километре трассы Екатеринбург-Тюмень 23 февраля произошла авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Уточняется, что 36-летний водитель Kia Ceed допустил занос автомобиля, выехал с проезжей части и врезался в опору линии ЛЭП. Мужчину госпитализировали в больницу, но врачи не смогли его спасти. В машине находились трое пассажиров, 62-летняя женщина скончалась на месте ДТП, 32-летний пассажир получил ушиб левой голени, а 27-летний — закрытый перелом костей стоп, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель внедорожника не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб. До этого ГИБДД предупредили водителей об ухудшении погодных условий и призвали их быть бдительными. При возникновении необходимости водители могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД по телефону 02 или 112.

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