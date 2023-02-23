Водитель внедорожника врезался в забор в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле водитель внедорожника не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб. ДТП произошло 22 февраля. Момент аварии попал на запись видеорегистратора, кадры опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ехал по обочине и цапанул ее, взяв большую дугу, не учел погодные условия — наледь под снегом, эффект колеи. Потерял управление, вынесло на тротуар и дальше в забор»,— рассказал очевидец. О пострадавших не сообщается.

В городской ГИБДД водителям порекомендовали управлять машинами со скоростью, соответствующей погодным и дорожным условиям. По данным уральского гидрометцентра, днем 24 февраля в Свердловской области температура воздуха составляет -9°C…-14°C. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 15 м/с.

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