Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила водителей о непогоде

Госавтоинспекция Екатеринбурга экстренно предупредила водителей об ухудшении погодных условий и призвала их быть бдительными. Из-за снегопада на дорогах плохая видимость и гололед. Об этом сообщила пресс-служба городской ГИБДД.

Водителям рекомендуют снижать скорость движения, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров и не совершать обгоны. «Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам»,— говорится в сообщении. Водителей с небольшим стажем просят отказаться от поездок.

При возникновении необходимости водители могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД по телефону 02 или 112.

По данным уральского гидрометцентра, днем 24 февраля в Свердловской области температура воздуха составляет -9°C…-14°C. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 15 м/с. В Екатеринбурге температура воздуха -13°C…-15°C, облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с.

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