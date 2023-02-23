На реставрацию Исаакиевского собора в Петербурге выделили 250 млн руб. в 2023 году

В 2023 году на реставрацию Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге выделят 250 млн руб. Об этом рассказал гендиректор музея-памятника Юрий Мудров, передают РИА Новости.

В настоящее время в Исаакиевском соборе ведется реставрация монументальной живописи северо-восточного придела, а также расчистка лепных поверхностей и искусственного мрамора. Кроме того, специалисты приводят в порядок металлические оконные заполнения световой галереи и мелкие утраченные детали.

Господин Мудров отметил, что в прошлом году на эти цели направили 150 млн руб. В частности, на эти средства восстановили две иконы третьего яруса центрального иконостаса.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что на обновление фасадов Соборной мечети в Петербурге выделили 1,7 млн руб.

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