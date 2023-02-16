На обновление фасадов Соборной мечети в Петербурге выделили 1,7 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга в 2023 году выделили дополнительные средства на завершение ремонта и реставрации фасадов Соборной мечети. В городском бюджете на эти цели заложили 1,7 млн руб., сообщили в пресс-службе Смольного.

За последние 6 лет в мечети провели реставрацию минаретов, крыши со световым фонарем, а также основной части молельного зала. Мечеть в 2023 году будет отмечать 110-летие со дня первого богослужения в ее стенах.

Напомним, что масштабное восстановление мечети в Петроградском районе Петербурга продолжается с 2000 года. На эти цели уже выделили более 300 млн руб.

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