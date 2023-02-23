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Музей военной техники Новороссийска пополнили пулеметным колпаком 1942 года

Железобетонная огневая точка (ЖБОТ, или пулеметный колпак), изготовленная летом 1942 года на цементных заводах Новороссийска, стала экспонатом выставки «Оружие и боевая техника периода Великой Отечественной войны». Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в соцсетях.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Теперь он будет верно служить сохранению нашей истории в Музее под открытым небом на Малой земле»,— написал мэр.

ЖБОТ обнаружили местные жители на скалистом обрыве в районе улицы Пограничной, где он простоял 80 лет.

Наталья Решетняк

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