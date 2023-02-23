Верховная рада ввела санкции против российских банков на 50 лет

Верховная рада Украины поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против российских банков и других финансовых учреждений на 50 лет. Проект об утверждении соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) зарегистрирован на сайте Верховной рады.

Согласно проекту документа, под санкции попадут Банк России, а также все зарегистрированные и находящиеся в России банки. Кроме этого, ограничения введут против небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем, страховых компаний и инвестфондов.

Накануне Владимир Зеленский предложил ввести санкции против российских банков и финучреждений на 50 лет. Ранее с такой инициативой выступил Нацбанк Украины.

Согласно проекту ограничений, на Украине будут остановлены сделки с активами российских финучреждений и введен запрет на сделки и инвестиции в пользу российских финучреждений. Также на Украине установят запрет на покупку ценных бумаг и других фининструментов, эмитированных в России.

О том, что происходит на 365-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».