ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 8,5%

Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 9% до 8,5%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. К 14:44 мск турецкая лира подешевела на 0,2%, до 18,87 лиры за доллар.

По итогам января инфляция в стране составила 57,68%. Также ЦБ Турции отметил, что последствия землетрясения, в результате которого погибло более 43 тыс. человек, повлияют на экономическую активность в ближайшем будущем.

С конца 2021 года Центробанк Турции сохранял ключевую ставку на уровне 14%. Летом 2022 года ставку начали снижать. К ноябрю 2022 года ЦБ Турции снизил ставку до 9%. В декабре и январе ставку ЦБ страны сохранил ставку на уровне 9%.

Олеся Павленко