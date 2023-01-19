ЦБ Турции сохранил ключевую ставку 9%

Центробанк Турции оставил ключевую процентную ставку на уровне 9%. Об этом сообщила пресс-служба турецкого ЦБ. На фоне этого решения стоимость лиры снизилась на 0,16%, она торгуется по курсу 18,79 к доллару США к 14:22 мск.

С конца 2021 года Центробанк Турции сохранял ключевую ставку на аукционах недельного репо на уровне 14%. Летом 2022 года ставку начали снижать. К ноябрю 2022 года ЦБ Турции снизил ставку до 9%, на 150 базисных пунктов. По оценкам Bloomberg, на фоне снижения ключевой ставки турецкий фондовый рынок стал самым доходным в мире в 2022 году.

Олеся Павленко