Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата возле Кремля

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: пресс-служба президента РФ

Кремль также опубликовал фотографию. На ней видно, как господин Путин один стоит напротив двух военных, держащих венок из красных цветов и еловых веток. Перед возложением цветов президент поздравил министра обороны Сергея Шойгу с Днем защитника Отечества и пожал ему руку.

Ранее президент поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Владимир Путин сообщил, что Россия в 2023 году продолжит уделять повышенное внимание ядерной триаде. Ожидаются первые развертывания пусковых установок ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой, продолжение серийного производства гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».

Олеся Павленко