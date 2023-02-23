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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата возле Кремля

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: пресс-служба президента РФ

Кремль также опубликовал фотографию. На ней видно, как господин Путин один стоит напротив двух военных, держащих венок из красных цветов и еловых веток. Перед возложением цветов президент поздравил министра обороны Сергея Шойгу с Днем защитника Отечества и пожал ему руку.

Ранее президент поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Владимир Путин сообщил, что Россия в 2023 году продолжит уделять повышенное внимание ядерной триаде. Ожидаются первые развертывания пусковых установок ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой, продолжение серийного производства гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».

Олеся Павленко

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