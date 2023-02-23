Из Петербурга с марта запустят рейсы в азербайджанскую Гянджу

С марта из Санкт-Петербурга откроются полеты в Гянджу –– один из древнейших городов Азербайджана. Рейсы будут выполняться раз в неделю по воскресеньям.

Совершать их будет авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Первый из них запланирован на 19 марта. С июня их частота увеличится. Самолеты будут летать из Петербурга в Гянджу также по четвергам.

Город Гянджа основали приблизительно VI веке. Здесь сохранились комплекс Гей-Имам (XIV–XVII вв.), мечеть Джума (XVII в.) и множество колоритных старых домов.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что с марта Петербург и Великий Устюг свяжет авиамаршрут с пересадкой в Вологде.

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