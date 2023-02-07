С марта Петербург и Великий Устюг свяжет авиамаршрут с пересадкой в Вологде

Вологодское авиационное предприятие начнет выполнять регулярные рейсы на маршруте Санкт-Петербург — Великий Устюг с 2 марта. Полеты будут выполняться с промежуточной посадкой в Вологде, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области.

Вылетать из Петербурга рейс будет в 11:10 по вторникам и четвергам с приземлением в Великом Устюге в 14:30. Остановка в Вологде будет длиться около часа. Маршрут будет обслуживать самолет Як-40.

«Возможность развивать авиасообщение с Великим Устюгом появилась в декабре прошлого года, когда мы вновь открыли обновленный аэропортовый комплекс и взлетно-посадочную полосу после длительной реконструкции. (…) Параллельно мы продолжаем работу с авиакомпаниями страны по запуску прямых рейсов из Санкт-Петербурга, Москвы и других крупных городов»,— прокомментировал запуск рейсов губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с июня 2023 года количество рейсов из Петербурга в Астану достигнет семи в неделю.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте