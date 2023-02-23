«Росэнергоатом» отрицает информацию МАГАТЭ о залпах артиллерии вблизи ЗАЭС

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что информация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о взрывах и залпах вблизи Запорожской АЭС (ЗАЭС) не соответствует действительности. По словам господина Карчаа, которые приводит ТАСС, около станции не располагается ни одна дальнобойная артиллерийская система.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ренат Карчаа

Фото: РИА Новости Ренат Карчаа

Фото: РИА Новости

«Это несерьезно: то МАГАТЭ слышит разрывы непосредственно вдоль периметра физической защиты ЗАЭС, которых не было, то теперь они залпы слышат. Вблизи станции ни одной дальнобойной артиллерийской системы и установок реактивных систем залпового огня — это исключено. Подвергать опасности ЗАЭС Россия никогда не будет. В отличие от Украины, мы заботимся о ядерной безопасности»,— сказал господин Карчаа.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что ситуация вокруг ЗАЭС остается «напряженной и непредсказуемой». Как утверждает агентство, в воскресенье, 19 февраля, «были слышны залпы артиллерии около ЗАЭС». В заявлении МАГАТЭ подчеркивалось, что агентство намерено как можно скорее согласовать и установить зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС, переговоры о которой ведутся с ноября прошлого года.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева