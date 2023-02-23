«Росэнергоатом» отрицает информацию МАГАТЭ о залпах артиллерии вблизи ЗАЭС

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что информация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о взрывах и залпах вблизи Запорожской АЭС (ЗАЭС) не соответствует действительности. По словам господина Карчаа, которые приводит ТАСС, около станции не располагается ни одна дальнобойная артиллерийская система.
Ренат Карчаа
Фото: РИА Новости
«Это несерьезно: то МАГАТЭ слышит разрывы непосредственно вдоль периметра физической защиты ЗАЭС, которых не было, то теперь они залпы слышат. Вблизи станции ни одной дальнобойной артиллерийской системы и установок реактивных систем залпового огня — это исключено. Подвергать опасности ЗАЭС Россия никогда не будет. В отличие от Украины, мы заботимся о ядерной безопасности»,— сказал господин Карчаа.
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что ситуация вокруг ЗАЭС остается «напряженной и непредсказуемой». Как утверждает агентство, в воскресенье, 19 февраля, «были слышны залпы артиллерии около ЗАЭС». В заявлении МАГАТЭ подчеркивалось, что агентство намерено как можно скорее согласовать и установить зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС, переговоры о которой ведутся с ноября прошлого года.
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