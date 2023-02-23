Участники боевых действий и бюджетники получат льготы на подключение к газу в Свердловской области

В Свердловской области расширили список льготников по программе социальной газификации. Соответствующие изменения в региональное законодательство приняли на первом в весенней сессии заседании законодательного собрания Свердловской области.

«Закон "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" дополнен положениями, предусматривающими установление новых мер социальной поддержки для инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ), инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий»,— цитирует пресс-служба парламента председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Их освободят от 90% затрат на газификацию жилья, включая разработку проектной документации, если работы выполнены в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года. В этот же период им компенсируют 90% затрат при покупке бытового газового оборудования.

«Поддержка ветеранов боевых действий и ВОВ, и СВО — это одна из ключевых тем законопроектной работы на предстоящей сессии. Будем улучшать законодательство, в том числе вводить дополнительные льготы. Люди, которые выполняли долг, защищали страну, должны жить достойно, и государство должно о них заботиться»,— ранее объяснял «Ъ-Урал» руководитель фракции «Новые люди» Рант Агаджанян.

Право на частичную компенсацию затрат на газификацию жилья или на частичное освобождение от затрат на это также получили работники государственных организаций Свердловской области и муниципальных организаций, расположенных в поселках и селах, и сотрудники обособленных структурных подразделений таких организаций.

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