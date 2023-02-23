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Коммерсантъ FM
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СМИ: польские полицейские принимали участие в разминировании территорий на Украине

Не менее 98 польских полицейских принимали участие в секретной миссии по разминированию территорий Украины, которые покинули российские военные. Участники миссии уже вернулись в Польшу. Об этом сообщило издаие Wirtualna Polska.

По информации издания, в прошлом году Украина обратилась к членам группы ATLAS, в которую входят антитеррористические подразделения стран Евросоюза. Страна запросила отправку саперов для разминирования территорий, которые были покинуты российскими военными и куда было невозможно вернуться из-за сохраняющейся опасности.

Как пишет Wirtualna Polska, на запрос Украины ответила только Польша. Другие страны сочли миссию в стране с активными военными действиями слишком опасной. Летом 2022 года в Польше создали Гуманитарный контингент полиции, в который вошли офицеры-добровольцы из контртеррористических подразделений полиции.

Полицейские прибыли на Украину в начале октября 2022 года. Изначально миссия должна была закончиться к декабрю, однако была продлена до февраля. Полицейские вернулись в Польшу 22 февраля. По информации Wirtualna Polska, сотрудники миссии разминировали территории в Киевской и Днепропетровской области.

В начале января премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине в ходе конфликта с Россией заминировали земли общей площадью 250 тыс. кв. км. По его словам, из-за военных действий Украина стала «самым большим минным полем».

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Джо Байден нашел себя в Варшаве».

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