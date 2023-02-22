Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение четырем петербуржцам по делу о хищении 23 млн рублей из частного банка

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров согласовал заключение в отношении четверых жителей Санкт-Петербурга, которые обвиняются в краже 23 млн рублей у частного банка в составе организованной группы. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ по СЗФО.

По версии следствия, фигуранты дела с июня 2017 года по февраль 2018-го путем обмана сотрудников АО Банк «Прайм Финанс» получили на расчетный счет средства по трем кредитным договорам на сумму более 23 млн руб. Для этого они использовали подложные документы ООО «ПСК-Трасса», подделав подпись и рукописное заявление подконтрольного им общества. Предоставленные свидетельства не отражали реального финансового состояния ООО и возможности исполнения обязательств по кредитным договорам.

«Кроме того, в период с 07.02.2018 по 02.04.2018, сообщив сотрудникам того же банка недостоверную информацию о процедуре банкротства АО «Водоканал-инжиниринг», при котором не представится возможным взыскать ранее выданные банком кредитные средства, убедили передать право требования кредитных средств подконтрольному им ООО «ПСК-Трасса». На основании договора цессии соучастники получили от должника денежные средства в размере 7,5 млн руб., которые обратили в свою пользу, а обязательства перед банком по оплате договора цессии не выполнили»,— следует из релиза прокуратуры.

Общая ущерб банку составил свыше 30 млн руб. В ходе предварительного следствия на денежные средства и имущество обвиняемых был наложен арест. Уголовное дело по существу рассмотрит Приморский районный суд Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что экс-руководителей кооператива «Семейный капитал» по делу о финансовой пирамиде в Петербурге отправили в колонию.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте