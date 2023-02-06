Экс-руководителей кооператива «Семейный капитал» по делу о финансовой пирамиде в Петербурге отправили в колонию

В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении бывших руководителей кооператива «Семейный капитал». Игоря Белоусова, Наталью Верхову, а также Галину и Алексея Васяновичей признали виновными в мошенничестве, сообщили 6 февраля в пресс-службе городской прокуратуры.

Каждый из виновных получил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на сроки от 8 лет до 8 лет 10 месяцев, а также штрафа в 500 тыс. руб. Как установил суд, фигуранты дела в 2011-2017 годах создали финансовую пирамиду, обещая выплачивать крупные проценты от 18% до 28,9%. Взятые на себя обязательства они не выполнили, похитив почти 43,3 млн руб. Как уточнили в городской прокуратуре, жертвами мошенников стали 184 петербуржца. Финансовая пирамида «Семейный капитал» работала в 39 регионах России.

Гражданские иски подлежат рассмотрению в рамках гражданского судопроизводства, отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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