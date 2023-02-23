Коммерсантъ-История №2 (147)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яков Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонёк» Фото: Яков Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Знаете ли вы, кого чиновники в брежневскую эпоху боялись больше самого Леонида Ильича и председателя КГБ Ю. В. Андропова?

Главного идеолога КПСС и второго человека в партии — М. А. Суслова. Он вел заседания Секретариата ЦК КПСС, на которых решались все текущие вопросы, включая кадровые. И товарищ, вызвавший его недовольство, мог мгновенно потерять должность вместе с сопутствовавшими ей привилегиями. Ведь слово М. А. Суслова всегда было решающим. Вспоминали, что от хитрецов, утверждавших, что они уже согласовали нужное им постановление с Л. И. Брежневым, глава Секретариата просто отмахивался: «Я договорюсь» — и действительно согласовывал свой вариант.

А если речь заходила о каком-либо незнакомом ему вопросе, он сразу спрашивал: «А как это делалось раньше?» И поддерживал проект решения, только если докладчик четко объяснял, каким способом был достигнут полезный для дела результат. Так что кремлевским товарищам, как и их коллегам со Старой площади, приходилось отправляться в архивы. Или как минимум запрашивать оттуда справки по интересующим проблемам.

Позднее, после кончины М. А. Суслова и начала перестройки, этот подход назвали основой основ застоя. Но нужно признать, что анализ прошлого позволял избежать серьезных просчетов и ошибок. И кто знает, как могли бы развиваться события, если бы в 1979 году состарившегося второго человека в партии фактически не оттеснили от решения вопроса о вводе советских войск в Афганистан. Ведь в архивах была накоплена масса крайне интересных и полезных материалов об этой стране. О том, каких,— в материале «А какой козырь давала в руки история».

При введении для сограждан разнообразных ограничений не вредно вспомнить о том, к чему приводили принятые скоропалительно решения, подобные запрету на бороды, введенному после возвращения Петра I из Европы 26 августа 1698 года*. Все детали — в статье нашей постоянной рубрики «Забытый быт»: «Ужас объял православных».

О том, к каким разоблачениям приводили внутриведомственные разборки, особенно в делах духовных,— публикация «Богомерзкие поступки не смел я скрыть».

А перед привлечением в войска осужденных стоит ознакомиться с тем, как осуществлялся этот процесс в прошлом и к каким результатам он временами приводил. Об этом — текст «По приговорам в военную службу назначались».

Немало пользы при создании массового движения школьников могло бы принести изучение истории вопроса. Причем не по парадно-юбилейным изданиям, а по архивным документам и старым, но вполне доступным публикациям. Рассказ о таком прошлом и ценном опыте — в статье «Помещения отнимать».

О них, вечных проблемах, которые пытались решить уже многократно и с разной степенью успешности и ради которых стоит сбегать в архивы,— этот выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»

Содержание

«Ужас объял православных» / Как нехитрый с виду запрет потряс всю Россию

«Богомерзкие поступки не смел я скрыть» / Как боролись за контроль над российской церковью

«По приговорам в военную службу назначались» / Когда преступников запретили отправлять в войска

«Помещения отнимать» / Каких советских детей предлагали называть «волчатами»

«А какой козырь давала в руки история» / Чем уничтожившей монархию стране был ценен азиатский самодержец

«Всего умерло военнопленных 132 105 человек» / Почему смертность пленных достигала 3–4% в день

*Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.