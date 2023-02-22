Здание с трибунами на стадионе «Юность» полностью снесут и отстроят заново

На заседании комитета Пермской гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами начальник городского комитета по физической культуре и спорту Сергей Сапегин раскрыл подробности реконструкции стадиона «Юность» по ул. Революции, 27. Как сообщает Business Class со ссылкой на слова господина Сапегина, старое здание с трибунами будет снесено, а на его месте возведут новые объекты. Сам стадион также будет полностью обновлен, но останется открытым. На демонтаж старого здания и трибун запланировано четыре месяца, непосредственно работы по реконструкции займут год и восемь месяцев. На это время тренировки из «Юности» перенесут на другую площадку. Сейчас обсуждаются варианты размещения спортсменов, среди них — стадион «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Реконструкция стадиона «Юность» и расположенного рядом с ним дворца спорта «Орленок» входит в перечень приоритетных проектов к 300-летию Перми. Дворец также находится в собственности города. Госэкспертиза уже согласовала проекты реконструкции объектов. Предполагается, что на месте стадиона должна появиться открытая арена, на которой зимой будут проводиться учебно-тренировочные занятия по конькобежному спорту, хоккею с шайбой, шорт-треку и керлингу, а летом — хоккей на траве, мини-футбол, забеги и спортивное катание на роликовых коньках.

Стадион «Юность» на время реконструкции планируется передать из муниципальной собственности в краевую. В реализации проекта намерено принять участие ПАО «Газпром». Сообщалось, что холдинг готов выделить на эти цели 1,5 млрд руб.