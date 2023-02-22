Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В США из-за зимних штормов отменили более тысячи авиарейсов

К сегодняшнему утру, 22 февраля, американские авиакомпании отменили более тысячи рейсов, причиной стали зимние штормы — морозы со снегом, ветрами и обледенением. По подсчетам сервиса FlightAware, было отменено более 1,1 тыс. рейсов. Больше всего — около 230 рейсов — отменила авиакомпания Southwest Airlines. Сильнее всего оказались затронуты аэропорты Денвера и Миннеаполиса/Сент-Пола.

Это очередные масштабные отмены рейсов в США из-за зимних штормов нынешней зимой. В конце декабря за десять дней было в общей сложности отменено более 20 тыс. рейсов. Для Southwest Airlines, которая и тогда отменила больше всего рейсов, это привело к потере $800 млн выручки.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...