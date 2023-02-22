В США из-за зимних штормов отменили более тысячи авиарейсов

К сегодняшнему утру, 22 февраля, американские авиакомпании отменили более тысячи рейсов, причиной стали зимние штормы — морозы со снегом, ветрами и обледенением. По подсчетам сервиса FlightAware, было отменено более 1,1 тыс. рейсов. Больше всего — около 230 рейсов — отменила авиакомпания Southwest Airlines. Сильнее всего оказались затронуты аэропорты Денвера и Миннеаполиса/Сент-Пола.

Это очередные масштабные отмены рейсов в США из-за зимних штормов нынешней зимой. В конце декабря за десять дней было в общей сложности отменено более 20 тыс. рейсов. Для Southwest Airlines, которая и тогда отменила больше всего рейсов, это привело к потере $800 млн выручки.

Яна Рождественская