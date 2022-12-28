За неделю зимнего шторма в США отменили более 20 тыс. рейсов

После окончания в США зимнего шторма с морозами, близкими к рекордным, американские авиакомпании продолжают отменять рейсы. По данным сервиса FlightAware, утром в среду было отменено почти 2,8 тыс. перелетов, в общей сложности с прошлого четверга — более 20 тыс. рейсов. Максимальное количество отмен пришлось на прошлую пятницу — 6 тыс. рейсов, то есть около четверти всего количества авиаперелетов в США.

Большая часть отмен после окончания шторма приходится на авиакомпанию Southwest Airlines. Так, во вторник она отменила 2,6 тыс. рейсов, в то время как большинство других авиакомпаний уже в основном совершали перелеты по расписанию. По словам генерального директора Southwest Роберта Джордана, это связано с тем, что шторм нарушил график авиакомпании. Он рассчитывает, что перелеты войдут в нормальный режим к следующей неделе. Министр транспорта США Питер Буттиджич уже пообещал провести проверку причин «неприемлемого уровня отмен и задержек» со стороны Southwest.

Яна Рождественская