Зампред правительства Ленобласти Сергей Харлашкин отправится под домашний арест

Московский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест вице-губернатору Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергую Харлашкину после апелляции адвокатов. Об этом в среду, 22 февраля сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Зампредседателя правительства Ленобласти был арестован 17 августа 2022 года, ему вменяется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Вместе с Сергеем Харлашкиным фигурантом по делу проходит бывший руководитель петербургского ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Вячеслав Урусов.

По версии следствия, фигуранты разрешили ОАО «Метрострой» потратить средства на погашение своих долгов, выделенные компании под банковскую гарантию на строительство новых объектов в петербургской подземке. В результате сроки строительства были сорваны, а гаранту — Россельхозбанку — был причинен ущерб более чем на 1,4 млрд рублей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чиновники пострадали за «Метрострой».

Александра Тен

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