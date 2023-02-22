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Коммерсантъ FM
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«К нам приехал друг»

Дмитрий Дризе — о встречах главы МИД Китая Ван И в Москве

Россия ждет Си Цзиньпина, таков главный итог визита в Москву главы МИД Китая Ван И. Высокий гость провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны объявили о намерении совместно противостоять гегемонизму и блоковой конфронтации. Между тем известно, что председатель КНР готовит собственное заявление по ситуации на Украине и обещает придерживаться по этому вопросу объективной позиции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Си Цзиньпину будет очень непросто добиться желаемых результатов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ван И — не просто министр иностранных дел, он член Госсовета и политбюро ЦК Компартии Китайской Народной Республики. К слову, Москва нынче не избалована большими визитами, так что товарищу Ван И был оказан самый радушный прием. Он провел переговоры и с главой Совета безопасности Николаем Патрушевым, и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и затем получил аудиенцию у Владимира Путина.

Несмотря на всю значимость пребывания высокого гостя в российской столице, официальной информации относительно результатов не так много. Да, отношения двух стран незыблемы, как скала, естественно, Москва и Пекин солидарно осуждают попытки западного диктата.

На встрече с Сергеем Лавровым Ван И чему-то откровенно рассмеялся. Подобное можно прокомментировать следующим образом — к нам приехал друг, и отношения у нас самые близкие. Собственно говоря, итог встречи с Путиным — это приглашение председателю Си Цзиньпину поскорее к нам приехать. На самом деле, поводов для радости не так уж и много. Российская Федерация — конечная точка европейского турне китайского министра.

Как главный дипломат КНР взялся за украинское урегулирование

Как главный дипломат КНР взялся за украинское урегулирование

Он побывал, в частности, на Мюнхенской конференции по безопасности, где провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, выслушал много всяких претензий и предостережений в свой адрес. Но и, наверное, некие предложения ему также были сделаны. Об этом также не так много известно.

Что доложит Ван И председателю КНР по итогам своих встреч и консультаций, мы, конечно же, не знаем, и, возможно, и не узнаем. Но, видно, разговор предстоит долгий и непростой.

Китайский лидер готовит свое выступление по ситуации вокруг Украины. Что он скажет, неизвестно. На сегодня есть лишь общая концепция — заявление по безопасности китайской стороны. Суть в том, что каждый из участников по-своему и прав, и не прав.

Но очень непросто руководителю Си Цзиньпину, потому что он тоже не может проиграть. Если его выступление будет проигнорировано или приведет к еще большей конфронтации, это большой провал. В первую очередь дома не поймут: какой же вы глобальный лидер, если не можете влиять на ситуацию?

Зарубежные СМИ: Как Китай предлагает разрешить конфликт на Украине?

Зарубежные СМИ: Как Китай предлагает разрешить конфликт на Украине?

Что касается того, примет ли Китай сторону России, подобное видится совсем маловероятным. По крайней мере, МИД КНР отверг обвинения Запада в поставках Москве летального оружия. Пекин поддерживает территориальную целостность Украины и категорически против крайнего ядерного сценария.

Так что, скорее всего, единственное, на что может рассчитывать товарищ Си — это попытаться прослыть спасителем мира от ядерного апокалипсиса. В остальном шансов на успех немного. Приедет ли он в Россию, сложно сказать. Нужно же с чем-то ехать, а не только чтобы досадить западным партнерам. На этот счет также нет ясности. Но в любом случае это не может случиться вот прямо сейчас и даже завтра. А нынче время такое, что надолго лучше не загадывать, всякое возможно.

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