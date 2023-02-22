Россия ждет Си Цзиньпина, таков главный итог визита в Москву главы МИД Китая Ван И. Высокий гость провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны объявили о намерении совместно противостоять гегемонизму и блоковой конфронтации. Между тем известно, что председатель КНР готовит собственное заявление по ситуации на Украине и обещает придерживаться по этому вопросу объективной позиции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Си Цзиньпину будет очень непросто добиться желаемых результатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ван И — не просто министр иностранных дел, он член Госсовета и политбюро ЦК Компартии Китайской Народной Республики. К слову, Москва нынче не избалована большими визитами, так что товарищу Ван И был оказан самый радушный прием. Он провел переговоры и с главой Совета безопасности Николаем Патрушевым, и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и затем получил аудиенцию у Владимира Путина.

Несмотря на всю значимость пребывания высокого гостя в российской столице, официальной информации относительно результатов не так много. Да, отношения двух стран незыблемы, как скала, естественно, Москва и Пекин солидарно осуждают попытки западного диктата.

На встрече с Сергеем Лавровым Ван И чему-то откровенно рассмеялся. Подобное можно прокомментировать следующим образом — к нам приехал друг, и отношения у нас самые близкие. Собственно говоря, итог встречи с Путиным — это приглашение председателю Си Цзиньпину поскорее к нам приехать. На самом деле, поводов для радости не так уж и много. Российская Федерация — конечная точка европейского турне китайского министра.

Он побывал, в частности, на Мюнхенской конференции по безопасности, где провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, выслушал много всяких претензий и предостережений в свой адрес. Но и, наверное, некие предложения ему также были сделаны. Об этом также не так много известно.

Что доложит Ван И председателю КНР по итогам своих встреч и консультаций, мы, конечно же, не знаем, и, возможно, и не узнаем. Но, видно, разговор предстоит долгий и непростой.

Китайский лидер готовит свое выступление по ситуации вокруг Украины. Что он скажет, неизвестно. На сегодня есть лишь общая концепция — заявление по безопасности китайской стороны. Суть в том, что каждый из участников по-своему и прав, и не прав.

Но очень непросто руководителю Си Цзиньпину, потому что он тоже не может проиграть. Если его выступление будет проигнорировано или приведет к еще большей конфронтации, это большой провал. В первую очередь дома не поймут: какой же вы глобальный лидер, если не можете влиять на ситуацию?

Что касается того, примет ли Китай сторону России, подобное видится совсем маловероятным. По крайней мере, МИД КНР отверг обвинения Запада в поставках Москве летального оружия. Пекин поддерживает территориальную целостность Украины и категорически против крайнего ядерного сценария.

Так что, скорее всего, единственное, на что может рассчитывать товарищ Си — это попытаться прослыть спасителем мира от ядерного апокалипсиса. В остальном шансов на успех немного. Приедет ли он в Россию, сложно сказать. Нужно же с чем-то ехать, а не только чтобы досадить западным партнерам. На этот счет также нет ясности. Но в любом случае это не может случиться вот прямо сейчас и даже завтра. А нынче время такое, что надолго лучше не загадывать, всякое возможно.

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