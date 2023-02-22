Юрист Айдар Муллануров — о возможностях ChatGPT

Тема искусственного интеллекта сегодня будоражит умы многих. Технология вполне успешно справляется не только с оформлением художественных произведений, фотографий, но и позволяет студентам и ученым применять ее в учебном процессе. Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров, который недавно уже высказывался на эту тему, нашел повод, чтобы к ней вернуться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива

Это не первая колонка, подписанная мной, на тему ChatGPT и его использования в юриспруденции. Предыдущая была опубликована 10 февраля. Зачем я написал новую на ту же самую тему?

Начало года было богато на новости об успехах чат-бота. Много шума наделал эксперимент на юридическом факультете университета Миннесоты, когда ChatGPT, ответив на экзаменационные вопросы, получил вполне хорошие оценки. Да, если бы чат-бот был человеком, то он стал бы худшим студентом курса, но все равно получил бы диплом!

Похожий эксперимент провели в Уортонской бизнес-школе, которая стабильно входит в топ-3 лучших в мире по программе MBA. ChatGPT выполнил ряд заданий в рамках курса «Управление бизнесом» и получил оценки от 4 до 4–.

Другая группа исследователей попробовала с помощью чат-бота сдать экзамен на получение медицинской лицензии в США. ChatGPT ответил более чем на 300 вопросов из реального экзамена 2022 года, но не сдал его. Впрочем, для получения лицензии не хватило самой малости. Можно предположить, что уже через год-другой он справится и с этой задачей.

ИИ опробовали и политики. Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров, выступая на цифровом форуме Digital Almaty 2023, сказал: «То, что было фантастикой десять лет тому назад, сегодня стало реальностью. Да что там говорить, мое сегодняшнее выступление было частично сгенерировано с помощью этого (ChatGPT) искусственного интеллекта… Все это открывает новые перспективы…»

Появились первые примеры недобросовестного использования ChatGPT. Во Франции 20 студентов из Страсбургского университета были уличены в использовании чат-бота при дистанционной сдаче теста по истории Японии. Всех их отправили на пересдачу. А в России студент пятого курса Российского государственного гуманитарного университета Александр Жадан использовал чат-бота при написании дипломной работы, за защиту которой получил «удовлетворительно».

Зачем я это рассказываю?

Около двух недель назад я решил проверить, как работает программа: попросил написать за меня эссе про ChatGPT и то, как он изменит работу юристов. Результат я получил за 40–50 секунд, учитывая перевод с английского на русский язык. Больше всего времени занял первый абзац колонки (единственный написанный мной) и исправление ошибок перевода. В общей сложности на материал ушло не более десяти минут.

Именно он, как вы уже догадались, был опубликован на «Ъ-Уфа» 10 февраля.

Статью прочли мои родные, друзья, коллеги, клиенты, но никто из них не заметил подмены. Более того, кызым в комментариях к публикации в Telegram-канале написала: «Искусственный интеллект не смог бы написать такую интересную статью». Кызым, как видишь, он смог!

Описанные успехи привели к тому, что ChatGPT стал самым быстрорастущим приложением в истории — ежемесячная аудитория достигла 100 млн в течение двух месяцев после запуска. Уверен, что среди этих пользователей уже не только студенты и любопытствующие, но и миллионы тех, кто использует возможности чат-бота в своей работе.

В январе этого года один из основных владельцев компании OpenAI, которой принадлежит ChatGPT, миллиардер Илон Маск написал в Twitter: «Это новый мир. Прощай, домашнее задание!»

Полагаю, что попрощаться придется не только с традиционной формой домашнего задания, но и со многими специальностями в различных профессиях. В том числе и в юриспруденции.