Юрист Айдар Муллануров — об искусственном интеллекте в юриспруденции

В последнее время в мире стремительно развиваются программы, основанные на искусственном интеллекте. Среди наиболее актуальных в данный момент — универсальный чат-бот ChatGPT. Недавно с его помощью московский студент Александр Жадан написал и успешно защитил дипломную работу. Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров проанализировал возможности искусственного интеллекта в сфере юриспруденции и пришел к выводу, что полноценно заменить человека искусственный интеллект не в состоянии, но им необходимо пользоваться для профессионального развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива

Редкое СМИ за прошедший месяц не написало об успехах искусственного интеллекта на примере ChatGPT. Диапазон мнений очень широк: от утверждений, что подобные программы заменят юристов, журналистов, преподавателей, медиков (если не полностью, то в основной массе) — и до снисходительного высмеивания таких новостей. Меня, конечно, интересует будущее моей профессии. Я решил понять, что представляет из себя ChatGPT и как он изменит мою профессию, а значит, и все сложившиеся в обществе правила.

Итак, разработанная OpenAI (компания, основанная Илоном Маском), ChatGPT представляет собой современную языковую модель, которая была обучена на большом количестве текстовых данных и может генерировать человеческие ответы на широкий спектр вопросов и подсказок.

Одной из сильных сторон ChatGPT является его способность понимать контекст и реагировать на него. В отличие от более ранних языковых моделей ИИ, которые просто генерировали ответы на основе статистических закономерностей в данных, ChatGPT использует передовые методы машинного обучения, чтобы понять смысл и цель каждого запроса. Это позволяет ChatGPT генерировать более точные и релевантные ответы даже в сложных или неоднозначных ситуациях.

Еще одним преимуществом ChatGPT является его универсальность. Поскольку ChatGPT был обучен на большом и разнообразном корпусе текстовых данных, он может отвечать на вопросы и подсказки по широкому кругу тем, от науки и техники до истории и литературы. Это делает ChatGPT ценным инструментом для таких задач, как поиск информации, анализ данных и обслуживание клиентов.

В связи с таким быстрым развитием технологий многие задаются вопросом, будут ли традиционные юристы по-прежнему необходимы в будущем. Появление виртуальных помощников на базе ИИ, таких как ChatGPT, вызвало обеспокоенность по поводу будущего юридической профессии. Однако, несмотря на эти опасения, будущее юристов, вероятно, будет гораздо более сложным и вариативным, чем простой сценарий «или-или».

С одной стороны, чат-боты и виртуальные помощники на базе искусственного интеллекта, вероятно, автоматизируют многие рутинные задачи, которые в настоящее время выполняют юристы. Например, ChatGPT может создавать юридические документы, проводить исследования и давать консультации. Это может привести к сокращению спроса на юристов, поскольку многие из их задач будут выполняться машинами.

С другой стороны, юридическая профессия — это не только выполнение рутинных задач. Это также предоставление советов и рекомендаций для клиентов. Юристы — это доверенные консультанты, которые помогают клиентам решать сложные юридические вопросы и принимать решения, влияющие на их жизнь.

Более того, будущее юристов, скорее всего, будет определяться меняющимися потребностями клиентов. Поскольку технологии продолжают развиваться, клиенты, вероятно, будут становиться все более требовательными. Они ожидают, что их консультанты будут иметь глубокое понимание технологии и того, как ее можно использовать для решения проблем. Юристы, которые осваивают технологии и развивают навыки их эффективного использования, будут иметь наилучшие возможности для достижения успеха в будущем.

В заключение можно сказать, что будущее юристов, скорее всего, связано с эволюцией, а не с вымиранием. Хотя технологии автоматизируют многие рутинные задачи, они не заменят человеческий опыт и личное взаимодействие, в которых нуждаются клиенты. Юристы, которые осваивают технологии и развивают навыки их эффективного использования, будут иметь наилучшие возможности для достижения успеха в будущем.