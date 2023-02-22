Загрузка отелей Петербурга по итогам 2022 года составила 54%

Средняя загрузка качественных отелей Санкт-Петербурга в 2022 году на 3% превысила показатель 2021-го и достигла 54%. В город все чаще приезжают семьи с детьми, в том числе в низкий сезон, следует из данных Nikoliers.

Сильнее всего из-за снижения турпотока пострадали пятизвездочные гостиницы, среднегодовая загрузка в них составила всего 38%. Относительно двух последних лет положительную динамику удалось показать средней цене ночи в номере, которая составила 5 970 руб. не включая НДС и завтрак. В 2021 году она бы обошлась в 4 840 руб., а в 2019-м –– 6 470 руб.

«Количество семей, которые приезжают в Петербург на выходные, увеличилось в разы. Если раньше в низкий сезон основную аудиторию гостиниц составляли бизнес-туристы, то в настоящее время на фоне сокращения делового туризма их частично заменили гости с детьми. Некоторые отели уже смещают фокус в сторону семейных клиентов, предлагая, например, детское меню и услуги няни»,— отмечает заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге на треть сократилось число гостиничных номеров под управлением международных компаний.

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