В Петербурге на треть сократилось число гостиничных номеров под управлением международных компаний

По итогам ухода с гостиничного рынка Санкт-Петербурга международных игроков количество номеров, находящихся под управлением иностранных операторов, сократилось с 2019 года на 32%. В перспективе номерной фонд международных отельеров может уменьшиться еще на 43%, следует из данных консалтинговой компании Nikoliers.

На начало 2023 года под управлением международных операторов в Петербурге находились 6,7 тыс. гостиничных номеров, в то время как в 2019 году показатель находился на уровне 9,9 тыс. В то же время в городе остаются отели, которыми по-прежнему управляют иностранные компании. Среди них французский Accor, ныне китайский Radisson, два отеля американской компании Hilton Worldwide — Hilton Saint Petersburg Expoforum и Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum, а также Grand Hotel Europe (международная компания Belmond), «Астория» и «Англетер» (британская Rocco Forte), Lotte Hotel St. Petersburg (южнокорейская Lotte Hotels & Resorts).

По мнению заместителя директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгении Тучковой, уход иностранных компаний с петербургского рынка открывает пространство для развития локальных операторов и появления новых игроков. Она также не исключает приход азиатских отельеров, которые привнесут новую философию в сегмент гостиничного управления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что АФК «Система» приобретет отели Park Inn в России, шесть из которых в Петербурге.

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