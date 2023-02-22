«Гостеху» добавляют динамики

Минцифры предложило передать право утверждать план создания и развития государственных информационных систем (ГИС) на платформе «Гостех» от правительства президиуму правкомиссии по цифровому развитию. Это позволит сократить сроки утверждения данного плана и его корректировок, в том числе — за счет более оперативного межведомственного согласования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Подготовленный Минцифры проект постановления правительства призван оптимизировать создание и развитие ГИС на единой цифровой платформе «Гостех». Для этого предлагаетcя передать утверждение плана таких работ от правительства президиуму правкомиссии по цифровому развитию.

Напомним, обязательное использование «Гостеха» и государственной единой облачной платформы, ГЕОП, для федеральных ГИС предполагается ввести с 1 апреля 2023 года, для региональных ГИС — с 1 января 2024-го. В первом случае завершить переход планируется до 31 декабря 2025 года, во втором — до 31 декабря 2026-го. Власти рассчитывают, что создание и развитие ГИС на общей платформе позволит повысить их безопасность и снизить затраты на модернизацию. Сокращение госрасходов станет возможным благодаря тому, что каждая ГИС содержит до 80% типового функционала (см. подробнее «Ъ» от 9 ноября 2022 года).

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко напомнили о ранее принятых решениях, позволяющих создавать и изменять информационные системы частями (итерациями) — что существенно повышает скорость их ввода в промышленную эксплуатацию (см. подробнее «Ъ» от 17 октября 2022 года).

Как пояснили «Ъ» в аппарате, утверждение плана президиумом правкомиссии «позволит ускорить процесс межведомственного согласования, поможет оперативно вносить изменения в цифровой ландшафт государства, адаптировать новые технологии, в том числе в области информационной безопасности».

Поясним, что возможность создания и развития ГИС федеральных органов исполнительной власти на базе «Гостеха» еженедельно рассматривается на заседаниях профильного оперативного штаба под председательством Дмитрия Чернышенко. Информационные системы, получившие одобрение, должны быть включены в план работ.

Венера Петрова