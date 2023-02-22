Спрос на новостройки в Петербурге вырос всего на 0,4%

В январе-феврале 2023 года спрос на новостройки в Санкт-Петербурге повысился всего на 0,4% по сравнению с прошлым годом. Это объясняется нестабильным новостным фоном и общей экономической ситуацией, следует из данных «Авито. Недвижимости».

Санкт-Петербург и Томск оказались единственными городами, где за год спрос на новостройки вырос. Наибольшее падение продемонстрировал Калининград — 63,7%.

«Некоторые пользователи платформы, которые в 2022 году готовы были вложиться в недвижимость, сейчас сомневаются и боятся идти на этот шаг из-за размытых перспектив будущего»,–– рассказал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что себестоимость строительства новостроек в Петербурге выросла на 20%.

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