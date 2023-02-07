Себестоимость строительства новостроек в Петербурге выросла на 20%

В Санкт-Петербурге резко выросла себестоимость строительства нового жилья. За год она подорожала на 15-20%, наибольший вклад в рост цен дали на стройматериалы, пишет «Деловой Петербург».

Пик пришелся на март-май 2022 года, когда некоторые позиции подскочили в цене в 1,5-2 раза. Так, стоимость минеральной ваты выросла на 94%, керамических кирпичей и плитки 38%, пластиковых труб на 48% и светильников на 60%. С такой же стремительностью дорожало и оборудование. Весной имел место и ажиотажный спрос, что приводило к спекулятивному росту цен, которые относительно стабилизировались лишь к концу года.

«Многое удалось заменить. Например, мы отказались от пластиковых стеклопакетов, алюминиевых профилей и перешли на натуральное дерево. Нашли завод в Пскове, модернизировали линию, создали новый продукт. Лифты мы обнаружили в Белоруссии, у них есть своё производство, работают они в основном под корпоративные заказы — делают очень качественную технику для отелей»,— рассказал директор ГК «Альфа Фаберже» Виталий Бахарев.

Большая часть затрат в структуре себестоимости занимает возведение самого конструктива здания, остальное включает в себя цену участка, оплату инженерии, подключение к коммуникациям, возведение инфраструктуры и благоустройство.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте