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Коммерсантъ FM
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Илья Геркус уйдет с поста президента «Торпедо» 1 марта

Илья Геркус покинет пост президента футбольного клуба «Торпедо» 1 марта. Освободившуюся должность займет Ярослав Савин, сообщила пресс-служба московской команды.

Илья Геркус

Илья Геркус

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Илья Геркус

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Решение о прекращении сотрудничества господин Геркус принял совместно с советом директоров клуба, передает пресс-служба.

«В соответствии с принципом разделения властей руководитель исполнительного органа в дальнейшем не будет входить в состав совета директоров клуба. Его новый состав в соответствии с принятыми юридическими процедурами будет сформирован до середины марта 2023 года»,— цитируют в пресс-релизе слова и.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолия Ходоровского.

Как сообщает пресс-служба, новый президент клуба Ярослав Савин родился в 1984 году. Он окончил Институт Йохана Кройффа и Barca Innovation Hub. Оба учебных заведения находятся в Барселоне. Господин Савин стажировался в «Манчестер Юнайтед», «Галатасарае» и «Барселоне». Кроме того, он работал менеджером по работе с футбольными клубами Nike и генеральным директором сети партнера Under Armour в России, а также основал спортивный университет Sportuniver.

Илья Геркус занимал пост президента «Торпедо» с 18 августа 2022 года. Он родился в 1972 году, окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. С 2008 года работал в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам в «Зените», а в 2011 году занял в петербургском клубе должность заместителя по стратегическому развитию. С 2016 по 2018 год был президентом ФК «Локомотив».

Сейчас «Торпедо» занимает в российской премьер-лиге последнее, 16-е место и находится в зоне вылета. После 17 матчей чемпионата команда набрала шесть очков, выиграв один матч, трижды сыграв ничью и 13 раз потерпев поражение.

Эрдни Кагалтынов

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