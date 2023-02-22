BMW обновила «заряженные» кроссоверы X5 M и X6 M

Компания BMW представила рестайлинговые «заряженные» модели — кроссовер X5 M Competition и купе-кроссовер X6 M Competition, которые претерпели плановое обновление вслед за базовыми версиями автомобилей.

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Оба автомобиля получили новые фары, переработанные передние бампера, а также измененную заднюю часть кузова — у X5 поменялись фонари и бампер, а у X6 — только нижняя часть заднего бампера. Рестайлинговые версии обеих моделей можно отличить по X-образному черному элементу в переднем бампере.

Обновленные кроссоверы оснащаются салоном BMW Live Cockpit Plus, включающим в себя 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 14,9-дюймовый тачскрин мультимедиа. Полностью переработана передняя панель, центральная консоль и центральный тоннель.

Впервые в истории моделей BMW M они оснащаются «мягкой» гибридной силовой установкой. Кроссоверы оснащены 12-сильным 48-вольтовым стартер-генератором, интегрированным в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, который дополняет модернизированный 4,4-литровый бензиновый турбомотор V8. Общая отдача силовой установки не изменилась — 625 л.с.

В рамках рестайлинга изменились настройки коробки передач, перекалиброваны адаптивные амортизаторы и активный стабилизатор поперечной устойчивости, а также обновлены настройки рулевого управления.

Продажи обновленных BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition в Европе начнутся весной 2023 года. Напомним, рестайлинговые версии BMW X5 и BMW X6 были показаны в начале февраля 2023 года.

Максим Вершинин

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