Тамбовские власти выделяют 300 млн рублей на строительство и обновление объектов питьевого водоснабжения в 2023 году

В 2023 году на строительство и модернизацию объектов питьевого водоснабжения в Тамбовской области планируется направить почти 300 млн руб. Об этом на пресс-конференции рассказала региональный министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Елена Бабикова. По ее словам, из 300 млн 258,5 млн составят средства федерального бюджета.

Планируется строительство или реконструируют водопроводных сетей, станций очистки, обезжелезивания и водоподготовки, водозаборных скважин и водонапорных башен, водопроводов и водозаборных узлов. Работы уже ведутся в селе Голынщина и поселке Северный Кирсановского района, селе Кочетовка Мичуринского района, рабочем поселке Новая Ляда Тамбовского района и селе Петровское Петровского района.

Наиболее значимым объектом Елена Бабикова назвался строительство водовода в Тамбове длиной 3 км. Проект оценивается почти в 180 млн руб. Водовод от шестого водозаборного узла расположится в северной части города на улице Агапкина до пересечения улиц Рылеева и Запрудная. В проект также входят реконструкция шестого водозаборного узла и системы очистки, а также строительство водовода по улице Магистральная от Татарского вала до улицы Бастионная и реконструкция водопровода по улице Киквидзе. К этим работам приступят после завершения первого этапа, добавила госпожа Бабикова: «Эти мероприятия улучшат качество водоснабжения для 14,2 тыс. человек. Причем это не только жители северных микрорайонов Тамбова, но и центра города».

По ее словам, в 2022 году на улучшение качества водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» было потрачено 252,8 млн руб. За эти средства в эксплуатацию введено 20 объектов в 13 городах и районах.

Кто пытался взыскать с тамбовского Мичуринска 1,4 млрд рублей — в материале «Ъ-Черноземье» «Деньги ушли в топку».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте