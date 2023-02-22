Во время «Разговоров о важном» расскажут о георгиевской ленте

Минпросвещения поддержало инициативу о включении в цикл занятий «Разговоры о важном» материалов о георгиевской ленте, сообщила замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко («Единая Россия»). Как уточнила госпожа Занко, первый урок пройдет 4 мая в преддверии праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Ее слова приводит «РИА Новости».

В начале февраля председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова поддержала предложение о проведении родительских собраний в формате «Разговоры о важном». Соответствующее предложение она направит в Минпросвещения.

После начала военной операции России на Украине в российских школах ввели меры по патриотическому воспитанию обучающихся. «Разговоры о важном» начали проводить с 1 сентября 2022 года. На них, в частности, обсуждается российская военная операция.

Подробнее о занятиях — в материале «Ъ» «В стране патриотических уроков».

Милена Костерева