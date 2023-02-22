Мать из Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве троих детей, останется под арестом до конца мая

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 26 мая арест Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве в убийстве сыновей 10 и 15 лет и шестимесячной дочки (ч.2 ст.105 УК РФ). Об этом сообщает It's my city.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, тела детей с признаками удушения были найдены в квартире дома на улице Бажова, 68 (ЖК «Бажовский») в конце декабря прошлого года. Следствие обвиняет в убийстве их мать. При этом в прокуратуре отмечали, что женщина несколько раз меняла показания, признавая и не признавая свою вину.

Местные СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что женщина задушила детей поясом от халата из-за убеждения, что в них «вселились бесы». В записке екатеринбурженки, которую публиковали издания, она объясняла свой поступок тем, что тяжело больна и ей некому оставить детей на попечение.

Адвокат Анастасии Петровой Олег Грязютин заявлял, что женщина объяснила свой поступок воздействием синтетических веществ. Вещества, по ее словам, она употребляла не сама, ей подливал их муж. Он проходит по данному делу в качестве свидетеля.

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