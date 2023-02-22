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Коммерсантъ FM
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МИД: Россия будет следить за действиями США после выхода из ДСНВ

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ продолжит отслеживать действия США и их союзников для принятия новых контрмер в сфере стратегической стабильности. Ранее Россия вышла из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Мы, безусловно, будем внимательнейшим образом отслеживать дальнейшие действия США и их союзников, в том числе на предмет принятия, если потребуется, дальнейших контрмер»,— сказал Сергей Рябков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Что такое ДСНВ

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По мнению дипломатов, России хотят нанести стратегическое поражение и «лезут на наши ядерные объекты».

Сегодня Госдума единогласно приняла закон о приостановке участия в ДСНВ. Проект внес на рассмотрение президент России Владимир Путин, который считает, что США отклоняли российские заявки по ДСНВ. ООН призвала Россию вернуться к выполнению договора.

Подробности — в материале «Ъ» «Стратегические наступательные возмущения».

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