Заксобрание Свердловской области одобрило новую схему выборов в гордуму Екатеринбурга

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области изменили принципы формирования Екатеринбургской городской думы. На заседании в среду, 22 февраля, они поддержали законопроект, согласно которому 25 человек будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. Поправки в региональный Избирательный кодекс поддержали 32 депутата, против выступили семь, еще по трое воздержались и не голосовали.

В прежней редакции действовал смешанный принцип формирования представительного органа в пропорции 50/50: 18 депутатов избирались по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам.

«Прямые выборы — это самая демократичная форма избрания представителей в органы власти. И я не вижу никакой проблемы, что у нас люди будут персонально избирать депутатов, знать их в лицо, в своих округах взаимодействовать с ними. Не менее 25 одномандатных округов у нас будет, а может и больше, округа станут меньше, и у депутата будет возможность еще качественнее работать в своем округе»,— первый заместитель председателя законодательного собрания Дмитрий Жуков.

В ходе обсуждения вопроса между депутатами возникла дискуссия. Вице-спикер Законодательного собрания Александр Ивачев (КПРФ) обвинил «Единую Россию» в снижении конкуренции на выборах.

Законопроект об изменении процедуры выборов в гордуму в заксобрание Свердловской области внесла группа депутатов «Екатеринбург», возглавляемая вице-спикером Виктором Маслаковым. Тогда представители системной оппозиции раскритиковали предлагаемые изменения, уверяя, что сокращение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, приведет к искусственному большинству «Единой России».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте