Страсбургский суд коммуницировал жалобы нижегородских оппозиционеров

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы нижегородских оппозиционеров и погибшей журналистки Ирины Славиной на действия правоохранительных органов, сообщил «Ъ-Приволжье» адвокат Алексей Матасов, представляющий их интересы.

«Предварительно ЕСПЧ видит нарушения ст. 10 и 11 Европейской Конвенции – свободы выражения мнения и свободы собраний», — отметил господин Матасов.

Адвокат уточнил, что жалобы касаются посещения Ириной Славиной и Юрием Шапошниковым в апреле 2019 года форума «Свободные люди», сбора Максимом Лебедевым подписей для коллективного иска в Верховный суд против поправок к Конституции, а также лекций про московские протесты 2019 года в кафе бизнесмена Михаила Иосилевича.

«Правоохранительные органы сочли, что таким образом заявители участвовали в деятельности “Открытой России”, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. Их привлекли к ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ», — отметил господин Матасов.

В марте 2022 года Россия вышла из соглашений Совета Европы и не исполняет решения ЕСПЧ.

Владимир Зубарев