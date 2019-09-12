«Свободные люди» остались оштрафованными

В Нижнем Новгороде суд отклонил жалобы участников форума «Свободные люди», оштрафованных за участие в нежелательной организации «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. В июле проведение в Нижнем Новгороде гражданского форума пытались сорвать силовики, а площадки одна за другой отказывались принимать мероприятие. Участники мероприятия, которое состоялось, несмотря на противодействие силовых структур, настаивают, что пришли на него как слушатели и никакого отношения к «Открытой России» и организации форума не имеют. Решение суда нижегородцы оспорят в ЕСПЧ.
В среду Нижегородский райсуд рассмотрел жалобы участников гражданского форума «Свободные люди», организованного объединением «Открытая Россия» Михаила Ходорковского (объединение признано нежелательной иностранной организацией). Мероприятие состоялось в Нижнем Новгороде 7 апреля, ключевыми спикерами стали экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Госдумы Дмитрий Гудков, координатор проекта «Объединенные демократы» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров, выступавшие с докладами по общественно-политическим и гражданско-правовым темам. После предупреждения силовиков о перспективах работы на мероприятии ОМОНа организаторам отказали сразу три гостиницы: отель Azimut вернул деньги перед самым началом форума, гранд-отель «Ока» сослался на ремонт из-за подтопления, а «Маринс Парк Отель» объяснил отмену бронирования зала отсутствием свободных мест.
Послушать спикеров собрались десятки человек, в том числе журналистка Ирина Славина, координатор нижегородского отделения Партии перемен Юрий Шапошников, юристы Александр Караваев и Алексей Ветошкин. Причастность господина Ветошкина к участию в деятельности нежелательной организации прокуратура доказать не смогла, но мировой суд прекратил его административное дело по ст. 20.33 КоАП РФ за истечением сроков давности. Ирину Славину, Юрия Шапошникова и Александра Караваева мировой суд оштрафовал по этой статье на 5 тыс. руб.
В кабинете судьи Глеба Свешникова, обычно рассматривающего дела политических активистов, журналистка и юристы доказывали свою непричастность к нежелательной организации «Открытая Россия» и оспаривали наказание, которое считают несправедливым. Из материалов административных дел следовало, что их фигуранты анонсировали форум «Свободные люди» на своих страницах в Facebook. Прокуроры решили, что, известив подписчиков о мероприятии и посетив его, граждане стали причастными к деятельности нежелательной организации, зарегистрированной в Великобритании. Обратившиеся с жалобой в суд при поддержке адвоката Евгения Губина доказывали обратное: по их словам, распространение информации на личной странице в соцсети нельзя расценивать как принадлежность к «Открытой России», а граждане вправе посещать любые открытые лекции и сообщать об этом своим подписчикам.
Журналистка Ирина Славина заявила отвод судье Глебу Свешникову, заявив, что не доверяет ему вести ее административный процесс, поскольку господин Свешников уже штрафовал ее за прогулку с портретом Бориса Немцова по центральной улице Большой Покровской в день памяти о гибели политика (см. “Ъ-Приволжье” от 14 марта). Ее поддержал адвокат Евгений Губин: «У судьи Свешникова есть сложившееся мнение о борьбе с оппозицией, о борьбе с несогласными. Я был у вас в процессах раз пятьдесят и защищал многих людей. Вы прекратили дело об административном правонарушении лишь раз по ошибке полиции». Глеб Свешников отклонил заявление об отводе судьи.
Рассказывая о своем участии в форуме, Ирина Славина заявила, что работала там как журналист сетевого издания Koza.Press и не причастна к организации мероприятия. Координатор нижегородского отделения Партии перемен Юрий Шапошников также не видел нарушений в посещении им форума. «Я никогда не являлся участником "Открытой России". В деле нет ни одного доказательства моей причастности к этой организации. Если на митингах и акциях протеста меня фотографировали и снимали на камеру, то здесь ничего подобного нет»,— сказал господин Шапошников.
В итоге суд отклонил жалобы участников форума, оставив выписанные ранее штрафы в силе. Все причастные к процессу защитники говорят, что никаких противоправных действий их доверители не совершали. Решения Нижегородского районного суда они планируют оспорить в ЕСПЧ.
18 сентября судья Глеб Свешников рассмотрит еще одну жалобу на штраф координатору проекта «Объединенные демократы» (Санкт-Петербург) Андрею Пивоварову. По словам его представителя Анастасии Бураковой, мировой суд вынес решение без участия ее доверителя в процессе, опубликовав информацию о рассмотрении дела задним числом, а уведомление о процессе, которое должен был получить доверитель, пришло на другой адрес.