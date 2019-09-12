«Свободные люди» остались оштрафованными

В Нижнем Новгороде суд отклонил жалобы участников форума «Свободные люди», оштрафованных за участие в нежелательной организации «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. В июле проведение в Нижнем Новгороде гражданского форума пытались сорвать силовики, а площадки одна за другой отказывались принимать мероприятие. Участники мероприятия, которое состоялось, несмотря на противодействие силовых структур, настаивают, что пришли на него как слушатели и никакого отношения к «Открытой России» и организации форума не имеют. Решение суда нижегородцы оспорят в ЕСПЧ.

В среду Нижегородский райсуд рассмотрел жалобы участников гражданского форума «Свободные люди», организованного объединением «Открытая Россия» Михаила Ходорковского (объединение признано нежелательной иностранной организацией). Мероприятие состоялось в Нижнем Новгороде 7 апреля, ключевыми спикерами стали экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Госдумы Дмитрий Гудков, координатор проекта «Объединенные демократы» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров, выступавшие с докладами по общественно-политическим и гражданско-правовым темам. После предупреждения силовиков о перспективах работы на мероприятии ОМОНа организаторам отказали сразу три гостиницы: отель Azimut вернул деньги перед самым началом форума, гранд-отель «Ока» сослался на ремонт из-за подтопления, а «Маринс Парк Отель» объяснил отмену бронирования зала отсутствием свободных мест.

В итоге форум приютило местное отделение Храма летающего макаронного монстра.

Послушать спикеров собрались десятки человек, в том числе журналистка Ирина Славина, координатор нижегородского отделения Партии перемен Юрий Шапошников, юристы Александр Караваев и Алексей Ветошкин. Причастность господина Ветошкина к участию в деятельности нежелательной организации прокуратура доказать не смогла, но мировой суд прекратил его административное дело по ст. 20.33 КоАП РФ за истечением сроков давности. Ирину Славину, Юрия Шапошникова и Александра Караваева мировой суд оштрафовал по этой статье на 5 тыс. руб.

В кабинете судьи Глеба Свешникова, обычно рассматривающего дела политических активистов, журналистка и юристы доказывали свою непричастность к нежелательной организации «Открытая Россия» и оспаривали наказание, которое считают несправедливым. Из материалов административных дел следовало, что их фигуранты анонсировали форум «Свободные люди» на своих страницах в Facebook. Прокуроры решили, что, известив подписчиков о мероприятии и посетив его, граждане стали причастными к деятельности нежелательной организации, зарегистрированной в Великобритании. Обратившиеся с жалобой в суд при поддержке адвоката Евгения Губина доказывали обратное: по их словам, распространение информации на личной странице в соцсети нельзя расценивать как принадлежность к «Открытой России», а граждане вправе посещать любые открытые лекции и сообщать об этом своим подписчикам.

Журналистка Ирина Славина заявила отвод судье Глебу Свешникову, заявив, что не доверяет ему вести ее административный процесс, поскольку господин Свешников уже штрафовал ее за прогулку с портретом Бориса Немцова по центральной улице Большой Покровской в день памяти о гибели политика (см. “Ъ-Приволжье” от 14 марта). Ее поддержал адвокат Евгений Губин: «У судьи Свешникова есть сложившееся мнение о борьбе с оппозицией, о борьбе с несогласными. Я был у вас в процессах раз пятьдесят и защищал многих людей. Вы прекратили дело об административном правонарушении лишь раз по ошибке полиции». Глеб Свешников отклонил заявление об отводе судьи.

Рассказывая о своем участии в форуме, Ирина Славина заявила, что работала там как журналист сетевого издания Koza.Press и не причастна к организации мероприятия. Координатор нижегородского отделения Партии перемен Юрий Шапошников также не видел нарушений в посещении им форума. «Я никогда не являлся участником "Открытой России". В деле нет ни одного доказательства моей причастности к этой организации. Если на митингах и акциях протеста меня фотографировали и снимали на камеру, то здесь ничего подобного нет»,— сказал господин Шапошников.

Он поблагодарил судью за свой прежний арест на 12 суток после протестных акций, заявив, что тот пошел ему на пользу, поскольку активист смог укрепиться в своих оппозиционных настроениях.

В итоге суд отклонил жалобы участников форума, оставив выписанные ранее штрафы в силе. Все причастные к процессу защитники говорят, что никаких противоправных действий их доверители не совершали. Решения Нижегородского районного суда они планируют оспорить в ЕСПЧ.

18 сентября судья Глеб Свешников рассмотрит еще одну жалобу на штраф координатору проекта «Объединенные демократы» (Санкт-Петербург) Андрею Пивоварову. По словам его представителя Анастасии Бураковой, мировой суд вынес решение без участия ее доверителя в процессе, опубликовав информацию о рассмотрении дела задним числом, а уведомление о процессе, которое должен был получить доверитель, пришло на другой адрес.

Роман Рыскаль