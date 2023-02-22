ТРЦ «Планета» проведет чемпионаты по поеданию хинкали, тортилий и пиццы

В ТРЦ «Планета» 25 февраля пройдут чемпионаты по поеданию хинкали, тортилий и пиццы, сообщают в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса. В скоростном поедании блюд смогут принять участие все желающие. Чемпионаты состоятся в зоне фуд-корта «Планеты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В программе запланированы состязания по поеданию хинкали от ресторана «Гамарджоба», чемпионат для любителей тортилий от кафе Chicken и затем скоростное поедание пиццы от Gelateria Italia. В каждом соревновании будет два раунда. Принять участие смогут все гости ТРЦ от 18 лет. Победители получат подарочные карты и сертификаты.

Напомним, что на фоне снижения посещаемости пермские ТЦ активно организуют на своих площадях различные развлекательные и спортивные мероприятия, повышающие посетительский трафик. Например, недавно ТРК «Семья» начала проводить ночные мероприятия. 11 февраля в «Семье» после закрытия торговых галерей прошел бойцовский турнир лиги Bat Stage. Кроме внутреннего пространства для мероприятий, в «Семье» рассматривают и другие площадки, например парковку со стороны ул. 25-го Октября.