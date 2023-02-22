Осужденного за взятки челябинского депутата лишили мандата

Досрочно прекращены полномочия депутата законодательного собрания Челябинской области от партии КПРФ Армана Аракеляня, осужденного за дачу взяток. Такое решение принято на заседании регионального парламента 22 февраля.

Накануне Аракелян направил заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Его избрали в законодательное собрание области в сентябре 2020 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 17 февраля Центральный районный суд Челябинска признал Армана Аракеляна виновным в даче взяток сотрудникам федеральных учреждений и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в 6,5 млн руб. Суд установил, что в ноябре 2019 года Аракелян будучи директором компании «Дорстройгрупп» в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ «Управление федеральных автодорог „Южный Урал“», передал взятку в виде ноутбуков стоимостью более 185 тыс. руб. должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге за исключение из отчетов информации о нарушениях при ремонте и реконструкции автодорог в Челябинской области. Кроме того, депутат лично передал взятку в 500 тыс. руб. сотруднику «Упрдор „Южный Урал“» за принятие невыполненных работы по госконтрактам и неприменение мер ответственности к подрядчику.