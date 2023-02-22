Cудья из Свердловской области стала заместителем председателя Пермского краевого суда

Заместителем председателя Пермского краевого суда на шестилетний срок назначена судья из Свердловской области Мария Торжевская, сообщила пресс-служба ведомства. Сегодня глава краевого суда Александр Суханкин представил коллективу нового руководителя, отметив богатый профессиональный опыт и ее компетентность.

Мария Торжевская родилась в 1983 году в Ревде (Свердловская область). В 2005 году она окончила Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Стаж работы по юридической профессии составляет 17 лет, в должности судьи — девять лет. Ранее Мария Торжевская занимала должность судьи Свердловского областного суда.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области. Так, на шестилетний срок председателем Дзержинского районного суда Нижнего Тагила назначена Татьяна Димитрова, председателем Каменского райсуда — Дарья Дога, председателем Кировградского городского суда — Светлана Охотина.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина