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Cудья из Свердловской области стала заместителем председателя Пермского краевого суда

Заместителем председателя Пермского краевого суда на шестилетний срок назначена судья из Свердловской области Мария Торжевская, сообщила пресс-служба ведомства. Сегодня глава краевого суда Александр Суханкин представил коллективу нового руководителя, отметив богатый профессиональный опыт и ее компетентность.

Мария Торжевская родилась в 1983 году в Ревде (Свердловская область). В 2005 году она окончила Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Стаж работы по юридической профессии составляет 17 лет, в должности судьи — девять лет. Ранее Мария Торжевская занимала должность судьи Свердловского областного суда.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области. Так, на шестилетний срок председателем Дзержинского районного суда Нижнего Тагила назначена Татьяна Димитрова, председателем Каменского райсуда — Дарья Дога, председателем Кировградского городского суда — Светлана Охотина.

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Диана Сунагатуллина

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