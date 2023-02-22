Депутаты челябинского заксобрания избавили себя от обязанности декларировать доходы

Законодательное собрание Челябинской области утвердило поправки в ряде региональных законов, освобождающие депутатов на непостоянной основе от обязанности ежегодно отчитываться о доходах. Изменения одобрили большинство парламентариев на заседании 22 февраля.

Поправки разработали в целях приведения областных законов в соответствии с федеральными. В декабре 2022 года Госдума РФ приняла законопроект о фактической отмене ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, исполняющих свои полномочия на непостоянной основе.

В Челябинской области предусмотрели два исключения. Депутаты законодательного собрания и муниципальных представительных органов должны опубликовать декларации в течение четырех месяцев со дня избрания или передачи вакантного мандата, а также в случае совершения сделок по приобретению недвижимости или ценных бумаг на сумму, превышающую общий доход за последние три года.

Против поправок проголосовала фракция «Справедливой России». По словам ее члена Ольги Мухометьяровой, отмена обязательных деклараций, нарушает принципы публичности власти, содержит возможные коррупционные риски и «снижает доверие народа к системе власти», которое сегодня и так не очень высокое.