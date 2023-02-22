Мэрия Екатеринбурга поменяет правила застройки для строительства отеля «Баден-Баден» на Уктусе

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги общественных обсуждений, касающиеся внесения изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Один из ключевых вопросов обсуждений касался территории рядом с термальным комплексом «Баден-Баден» на Уктусе.

Так, в районе ул. Зимней просили установить подзоны с коэффициентом строительного использования 2,5 в отношении участка, который находится в границах зоны Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий). Сделать это хотели «для размещения спортивно-оздоровительного, банного, гостиничного комплекса, кемпингов, лечебного центра, кафе, базы отдыха». Ранее в компании заявляли, что планируют построить здесь отель. В прошлом году холдинг Baden Family уже подписал соглашение о сотрудничестве со Сбербанком по строительству отеля.

Как следует из результатов обсуждений, 56 участников поддержали изменения в ПЗЗ, касающиеся будущей застройки. Как объясняли ранее в пресс-службе городской администрации, на земельном участке планируется построить гостевые дома, разместить общепит, банный комплекс. Но площадь земельного участка 3,9 тыс. кв. м при разрешенном коэффициенте застройки не позволяет реализовать проект, поэтому в ПЗЗ и вносятся изменения.

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