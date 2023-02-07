Мэрия Екатеринбурга планирует поменять правила застройки для строительства отеля «Баден-Баден» на Уктусе

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения, касающиеся внесения изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Екатеринбурга. Как следует из документов, опубликованных на сайте мэрии, изменения касаются территории рядом с термальным комплексом «Баден-Баден» на Уктусе.

В районе ул. Зимней хотят установить подзоны с коэффициентом строительного использования 2,5 в отношении участка, который находится в границах зоны Р-4 (зона центра обслуживания

рекреационных территорий). Сделать это хотят «для размещения спортивно-оздоровительного, банного, гостиничного комплекса, кемпингов, лечебного центра, кафе, базы отдыха». Напомним, рядом с комплексом «Баден-Баден» планируется строительство отеля.

В пресс-службе администрации рассказали, что земельный участок, о котором идет речь, был предоставлен областными структурами для размещения на нем многофункционального комплекса общественного назначения. «Землепользователь намерен разместить на участке гостевые дома, объекты гостиничного обслуживания, общественного питания, банный комплекс, организовать спортивные направления отдыха. Однако при площади земельного участка 3988 кв. м и предельных параметрах, установленных для зоны, в которую попадает участок, а именно коэффициенте строительного использования, равного единице, и максимальном проценте застройки не более 40% подобные намерения застройщика не могут быть реализованы», — рассказали 66.ру в пресс-службе мэрии. В связи с этим и проводятся обсуждения.

Общественные обсуждения будут идти до 21 февраля. Оставить предложение или замечание можно по 12 февраля.

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